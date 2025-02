"Milan, Atalanta e Juve. Fuori tutte e tre. Non ci resta che l’Inter in questa Champions maledetta da cui il nostro calcio esce ridimensionato. La Juve a Eindhoven ha resistito per un tempo e nella ripresa è stata presa a schiaffi da un Psv più aggressivo, più coraggioso, più fisico, 45 minuti in cui si è notato una volta di più come in Serie A si giochi a un’intensità inferiore rispetto all’Europa a cinque stelle. Siamo fragili e siamo presuntuosi, prima lo capiremo e meglio sarà. L’anno scorso, l’Europa League dell’Atalanta ci ha illuso che qualcosa fosse cambiato, ma la Champions è differente, richiede una mentalità superiore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.