"Il montepremi della Champions League, cresciuto dopo la riforma in vigore da questa stagione, è di circa 2,5 miliardi di euro da suddividere per le 36 partecipanti (erano 2 miliardi l'anno scorso). Il vincitore della competizione, in teoria, può assicurarsi fino a un massimo di 160 milioni. Le italiane partecipanti all'attuale edizione hanno avuto i seguenti minimi garantiti (compresa la quota market pool-ranking storico ed esclusi i risultati nel torneo): Inter 54 milioni, Juve 53, Atalanta 50, Milan 44 e Bologna 28", sottolinea La Gazzetta dello Sport.