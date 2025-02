Perché l’Inter tiene lontano i fantasmi del recente passato - Atletico e Liverpool hanno già eliminato Inzaghi in due delle ultime tre stagioni - e ai quarti prepara un incrocio possibile con una tedesca, Bayern o Bayer Leverkusen. I bavaresi non sono “ingiocabili” come quelli del girone 2022-23, la squadra di Xabi Alonso varrebbe nel caso una rivincita. E la sconfitta di dicembre sarebbe per Lautaro e compagni uno stimolo ulteriore. Non passa occasione pubblica in cui Inzaghi non ricordi come quella partita sia stata persa per un gol incassato nel finale nato da un’azione irregolare", scrive La Gazzetta dello Sport.