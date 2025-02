"Questo playoff di Champions è stato un colpo durissimo alle nostre ambizioni. Partivamo con due teste di serie, Atalanta e Milan, eliminate senza alibi da Bruges e Feyenoord. Anche la Juve out. Resta l’Inter, unica italiana tra le sedici ancora in corsa in Champions. Serviranno punti su punti per competere con la Spagna che ha in corsa Atletico e Barcellona, oltre al Real. La lotta si allarga poi alle altre coppe. In Europa League Lazio e Athletic Bilbao sono già agli ottavi. Oggi la Roma cercherà di strappare il pass contro il Porto, ma c’è anche la Real Sociedad che nell’andata ha vinto in Danimarca contro il Midtjylland. E poi la Conference: Fiorentina qualificata, oggi dovrebbe essere raggiunta dal Betis", spiega il quotidiano.