"Fino ad allora, anche per scaramanzia, nessuno osava far notare la caduta degli inseguitori in maglia nerazzurra. Già, e ora provate a prenderlo il Napoli. La Fiorentina dà lezione all’Inter e fa sognare il Napoli. Il primo posto è vero, autentico. Non più virtuale. Ora hanno tutte lo stesso numero di gara: 23".