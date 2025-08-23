Cristian Chivu ha per il momento accantonato il cambio che aveva (ha) in mente per l'Inter: il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Meglio puntare alle certezze, ora che si torna a fare sul serio con l'inizio ufficiale della stagione. A due giorni dall'esordio in campionato dei nerazzurri, Il Giorno ha fatto il punto sulla squadra:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, prima dell’esordio con il Torino Chivu accantona questa mossa nel cassetto dei desideri
news
Inter, prima dell’esordio con il Torino Chivu accantona questa mossa nel cassetto dei desideri
Cristian Chivu ha per il momento accantonato il cambio che aveva (ha) in mente per l'Inter: il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1
"Le volontà di 3-4-2-1 e di un baricentro più alto sono temporaneamente nel cassetto dei desideri. Cristian Chivu, successore di Simone Inzaghi con il compito di dar seguito a un quadriennio da squadra di vertice in Italia e in Europa, sembra aver scelto di seguire le orme del vecchio corso".
"Niente più Lookman, meglio un centrocampista di centimetri e corsa (Diouf) ma soprattutto spazio in larga parte ai pilastri della vecchia gestione. La formazione titolare ricalcherà quella vista lo scorso anno, almeno finché qualcuno non comincerà a mostrare i segni del tempo. Sarà lì che arriveranno le risposte sulla bontà dell’operato sul mercato".
(Fonte: Il Giorno)
© RIPRODUZIONE RISERVATA