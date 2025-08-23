Cristian Chivu ha per il momento accantonato il cambio che aveva (ha) in mente per l'Inter: il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1

Marco Macca Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 12:16)

Cristian Chivu ha per il momento accantonato il cambio che aveva (ha) in mente per l'Inter: il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Meglio puntare alle certezze, ora che si torna a fare sul serio con l'inizio ufficiale della stagione. A due giorni dall'esordio in campionato dei nerazzurri, Il Giorno ha fatto il punto sulla squadra:

"Le volontà di 3-4-2-1 e di un baricentro più alto sono temporaneamente nel cassetto dei desideri. Cristian Chivu, successore di Simone Inzaghi con il compito di dar seguito a un quadriennio da squadra di vertice in Italia e in Europa, sembra aver scelto di seguire le orme del vecchio corso".

"Niente più Lookman, meglio un centrocampista di centimetri e corsa (Diouf) ma soprattutto spazio in larga parte ai pilastri della vecchia gestione. La formazione titolare ricalcherà quella vista lo scorso anno, almeno finché qualcuno non comincerà a mostrare i segni del tempo. Sarà lì che arriveranno le risposte sulla bontà dell’operato sul mercato".

(Fonte: Il Giorno)