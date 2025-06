Come racconta La Reubblica, "Matteo Darmian chiede in prestito la macchina a un fotografo e scatta immagini ai suoi compagni che si preparano a entrare in campo. Lautaro s’improvvisa dj, e le casse della palestra del Virginia Mason Athletic Center pompano musica reggaeton. Le hit sono quelle di La Planta e Karol G, che uniscono i ragazzini di tutto il mondo, da Milano a Buenos Aires. Cristian Chivu, come primo esercizio per l’allenamento della vigilia della sfida al River Plate, sceglie il ruba bandiera. E mentre i giocatori si rincorrono, si sfida con i suoi assistenti a fare lanci di quaranta metri. Eccolo, il clima leggero invocato dai senatori dello spogliatoio. «C’è tanta stanchezza mentale, serve spensieratezza», ha detto Bastoni dopo la vittoria con l’Urawa Red Diamonds. L’allenatore lo ha accontentato".