"Tra i giovani, a pieno titolo nel suo nuovo ruolo, c’è anche Chivu, sulla panchina dell’Inter dopo la trafila nelle under nerazzurre e 13 partite al Parma. Il romeno sta creando l’empatia giusta con la squadra, stanca nel corpo e nella mente alla partita numero 62 della stagione, con sei assenze pesanti (oggi rientra Dumfries), ma orgogliosa e connessa, come dimostrano le due rimonte con Monterrey e Urawa: dopo la vittoria last minute sui giapponesi, il tecnico nello spogliatoio ha chiesto alla squadra un applauso per Valentin Carboni, autore del gol decisivo nella sua prima partita dopo otto mesi di assenza dal campo per la lesione del crociato. E gli applausi si sono sentiti anche ieri, prima dell’allenamento, per il riscatto definitivo di un altro giovane importante come Zalewski", aggiunge il quotidiano.