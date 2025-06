Si ripartirà dalla stabilità tattica: impensabile, in così poco tempo e con il Mondiale per Club alle porte, cambiare o addirittura stravolgere il volto a questa Inter.

"Chivu deve modellare l’Inter. Deve disegnare la squadra secondo le sue idee, ma è logico voglia farlo con calma, senza entrare a gamba tesa su un gruppo che è reduce da un’esperienza lunghissima con un altro tecnico, oltre che segnato ancora dalla disfatta in finale di Champions. Il tecnico romeno ha dimostrato, tra Primavera ed esperienza a Parma, di saper abbracciare diversi moduli. Ora il tempo a disposizione è poco: quasi impossibile pensare che l’Inter giochi questo Mondiale per club allontanandosi dal 3-5-2 che ben conosce. Da qui si ripartirà. Ma durante la stagione non bisognerà sorprendersi di vedere anche altro".

"E magari - questo sì - tra Los Angeles e Seattle ci sarà anche modo di testare qualche altra soluzione. Qualche accorgimento sarà comunque possibile vederlo. Ad esempio due mezzali molto proiettate in avanti, negli inserimenti, e primi giocatori chiamati a portare il pressing. E poi esterni di centrocampo invitati anche ad accentrarsi, non solo a correre lungo la via laterale. E infine gli attaccanti: Chivu stravede per Lautaro e Thuram, ma è probabile che possa ritoccare qualche movimento dei due. A Parma, ad esempio, i due attaccanti spesso giocavano uno dietro l’altro...".