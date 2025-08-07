Giorni di allenamenti sfiancanti, giocatori sfiniti dal grande lavoro e gambe pesanti. Cristian Chivu, con il suo staff, si sta facendo sentire eccome

Giorni di allenamenti sfiancanti, giocatori sfiniti dal grande lavoro e gambe pesanti. Cristian Chivu, con il suo staff, si sta facendo sentire eccome ad Appiano in questi giorni di preparazione. Rispetto alla gestione Inzaghi, scrive la Gazzetta, l'allenatore dell'Inter vuole evitare i cali fisici dell'ultima stagione:

"Il tecnico romeno ha smesso di giocare l’altro ieri e, anche per questo, sa comprendere un giocatore sfinito dalle corse agostane, ma sa pure essere un leader fermo: si è definito lui stesso “dittatore democratico” e i suoi ragazzi hanno già capito perché. In ogni caso, d’accordo con la dirigenza che l’ha scelto, intende evitare che la macchina si inceppi sul più bello come nell’ultima stagione beffarda, vissuta sul filo tra la gloria massima e lo sprofondo della delusione".