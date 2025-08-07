Giorni di allenamenti sfiancanti, giocatori sfiniti dal grande lavoro e gambe pesanti. Cristian Chivu, con il suo staff, si sta facendo sentire eccome ad Appiano in questi giorni di preparazione. Rispetto alla gestione Inzaghi, scrive la Gazzetta, l'allenatore dell'Inter vuole evitare i cali fisici dell'ultima stagione:
Inter, Chivu comanda ad Appiano. Gazzetta: “C’è un errore di Inzaghi che non vuole commettere”
"Il tecnico romeno ha smesso di giocare l’altro ieri e, anche per questo, sa comprendere un giocatore sfinito dalle corse agostane, ma sa pure essere un leader fermo: si è definito lui stesso “dittatore democratico” e i suoi ragazzi hanno già capito perché. In ogni caso, d’accordo con la dirigenza che l’ha scelto, intende evitare che la macchina si inceppi sul più bello come nell’ultima stagione beffarda, vissuta sul filo tra la gloria massima e lo sprofondo della delusione".
"In attesa che si arrivi al sodo, più di qualcuno tra le pareti del centro della Pinetina cerca paragoni a cui appigliarsi: sembra di rivivere i tempi durissimi del primo Conte, quello versione marine, il sergente degli allenamenti in cui era un mago dei muscoli come Antonio Pintus ad accendere il motore".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
