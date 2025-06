Un vero e proprio déjà-vu per Cristian Chivu: l'Inter alloggerà nello stesso hotel di Beverly Hills in cui l'attuale allenatore era stato con Mourinho

Alessandro Cosattini Redattore 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 12:46)

Un vero e proprio déjà-vu per Cristian Chivu. L'Inter infatti alloggerà nello stesso hotel di Beverly Hills in cui l'attuale allenatore era stato con la squadra di José Mourinho nel 2009, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport.

"A Cristian Chivu sembrerà un flashback, perché metter vicino le parole Inter e Los Angeles riporta la mente a 16 anni fa, estate 2009, quando il romeno faceva il difensore e José Mourinho costruiva, al sole della California, il sogno del Triplete. Rieccoci: oggi Cristian fa il tecnico, stamattina da Malpensa si imbarca, la destinazione è identica. Tutto uguale, tranne i protagonisti e il motivo: allora era un precampionato, qui c’è un Mondiale per club da giocare. L’Inter alloggerà nello stesso hotel di Beverly Hills di allora e si allenerà sempre sui campi della UCLA (Università of California Los Angeles). Campi mitici, strutture mitiche: lì, giusto per citare due nomi, sono cresciuti due fenomeni, il cestista Kareem Abdul Jabbar e il tennista Jimmy Connors. Chissà che non porti bene anche a Chivu, che di partire con le marce elevate ha tutto il bisogno del mondo.

Inter già negli States Una delegazione dell’Inter è già in loco da due giorni, oggi (la serata italiana) arriverà la maggior parte del gruppo, alcuni nazionali si aggregheranno venerdì. Chivu guiderà i suoi con tutti i comfort possibili: un campo di dimensioni quasi doppie rispetto a un normale terreno di gioco, una tensostruttura che ospita la palestra, poi piscina e spogliatoi di prim’ordine. Insomma, c’è poco di che preoccuparsi da questo punto di vista.

L'agenda — L’Inter imbarcherà dall’Italia materiale di lavoro relativamente ridotto, solo alcune attrezzature. I timori, più che altro, sono per le tensioni extrasportive in corso a Los Angeles per i raid anti immigrazione, anche se lontani da UCLA: alcuni eventi legati a sponsor sono stati annullati. L’Inter debutterà nella notte tra il 17 e il 18 contro il Monterrey, poi il 19 si sposterà a Seattle, dove sono in programma le gare con Urawa Red Diamonds e River Plate. Anche qui previsti allenamenti in un’altra struttura top, il Virginia Mason Athletic Center, ovvero il dentro della squadra di Nfl Seattle Seahawks. Qui l’Inter resterà fino al 26, poi si vedrà: Charlotte o Atlanta le destinazioni possibili per gli ottavi. La macchina organizzativa è enorme, l’Inter ha voglia di sfruttare il Mondiale anche dal punto di vista commerciale: un truck personalizzato girerà per Los Angeles e Seattle, previste attività con talent e influencer locali, incontri con le Academy nerazzurre e anche appuntamenti con alcune star della Nfl che curioseranno tra i giocatori nerazzurri. Questa Inter è tutta da scoprire", si legge.