Con una laurea in Scienze Motorie e un master in marketing, l’ex difensore del Triplete ha definito il proprio stile in panchina come quello di un «dittatore democratico», rigido nelle regole ma aperto al confronto. Dopo il coraggio mostrato dal Parma nel puntare su di lui per salvarsi, ora è l’Inter a scommettere sul suo talento per restare competitiva ad alti livelli. Come conclude Tuttosport, la vera sfida sarà ora trasformare in campo i suoi “14 principi di gioco” studiati con rigore fin dai tempi di Coverciano.