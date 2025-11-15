"Cristian Chivu sa guardare la Madunina da ogni angolazione nerazzurra. Conosce tutte le sfumature di questo derby, da giocatore li ha vissuti con e senza caschetto, da capolista come in questo caso o da inseguitore affannato. Ha gioito assieme ad Ibra e poi l’ha pure marcato. Insomma, per stretta conoscenza personale, il tecnico romeno sa come motivare la truppa nel primo Inter-Milan da allenatore . Ben prima dell’effetto emotivo, però, Chivu punta sul campo : gli premeva dare un’impronta propria, marcata, nel gioco e nell’atteggiamento in campo in vista della sfida al Diavolo e il piano sembra essere ormai definitivamente riuscito ", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"È servito tempo, sono stati necessari capitomboli come quelli dolorosi in casa contro l’Udinese e allo Stadium della Juve, perfino l’abbuffata di polemiche nella notte napoletana, ma adesso questa è diventata un’Inter davvero a misura di Chivu. Un gruppo costruito sempre più a immagine e somiglianza dell’allenatore. Appartiene al 100% al romeno che ha completato una rivoluzione silenziosa: il quadriennio di Inzaghi è stato superato con un gioco differente, con una aggressione alta e costante. Il palleggio esasperato ha lasciato il posto al mantra della verticalità: quando si può servire dritto per dritto la punta, è sempre meglio farlo. Sarà lo stesso anche nel derby perché nel laboratorio di Appiano la preparazione ai big match non è diversa da quelli per le sfide più “piccole”. L’Inter non dovrà tradire l’identità a prescindere dall’avversario: quando lo ha fatto ha finito, si è complicata la vita senza un perché", spiega il quotidiano.