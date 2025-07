"A un certo punto Cristian Chivu ha sgranato gli occhi: «Mi sembra di avere un déjà vu, questa domanda me l’avete già fatta negli Usa...». Succede, specialmente se il nuovo allenatore dell’Inter si è presentato due volte alla platea in questa estate davvero da stop and go, mai così a cavallo tra una stagione e l’altra come stavolta: al Mondiale americano, appunto, quando Chivu aveva appena ereditato la panchina lasciata da Inzaghi dopo la disfatta di Monaco, e ieri ad Appiano, quando il romeno ha alzato il sipario sul 2025-26 insieme al presidente Beppe Marotta".

"Ecco, da adesso in poi i déjà vu potranno serenamente andarsene in vacanza: la nuova Inter che Cristian sta mettendo in piedi tutto vuole essere, fuorché qualcosa di già visto. Una, nessuna e cento Inter: la strada per la vittoria, nei piani dell’ex difensore tripletista, dovrà tracciarla l’imprevedibilità. Fuori dal campo, invece, le tradizioni andranno rispettate: «Noi non guardiamo al passato, non vogliamo prenderci rivincite. Guardiamo al presente e al futuro: questa squadra è stata costruita per arrivare sempre al vertice e lì dobbiamo mantenerla»".