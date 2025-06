Il 11 giugno è in programma la partenza per Los Angeles, dove l’Inter sarà di scena al Mondiale per club: primo impegno il 18 contro il Monterrey, nella prestigiosa cornice della UCLA, tempio dello sport universitario statunitense. Chivu si troverà a gestire l'intera rosa solo da lì, con pochissimi giorni a disposizione per lavorare dal vivo su tattiche e integrazione dei nuovi. Per questo motivo, almeno all'inizio, sarà mantenuta la continuità con lo schema di Inzaghi, con alcune modifiche in vista.