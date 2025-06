“Il Mondiale per Club (esor-dio il 18 giugno contro il Monterrey) sarà una sorta di laboratorio per Chivu, che potrà vedere all'opera i due nuovi acquisti, Sucic e Luis Enrique. Inoltre ritroverà Francesco Pio Esposito, che ha lanciato in Primavera e che è reduce dal prestito allo Spezia (19 gol in B). E magari più avanti potrebbe riabbracciare altri due talenti nerazzurri, Valentin Carboni e Aleksandar Stankovic. Per ulteriori acquisti Chivu dovrà prima aspettare eventuali cessioni: Bisseck e Frattesi sono i più sacrificabili tra i calciatori che hanno buon mercato. Ma per questo ci sarà tempo...”, aggiunge Libero.