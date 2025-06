"Adesso Chivu ha davanti a sé nuove sfide. La prima, naturalmente, la più difficile: conquistare l’Inter. Dimostrare di essere da Inter. L’esperienza non gli manca, però da allenatore di prima squadra parte quasi da zero. Le 13 panchine col Parma sono state buone, la salvezza è stata raggiunta prendendo punti contro le big, ma l’Inter è un’altra cosa. Per riuscire a scacciare alcuni perplessità che hanno accompagnato la sua incoronazione, Chivu dovrà essere bravo soprattutto a far suo lo spogliatoio, reduce da quattro anni in simbiosi con Inzaghi. Non sarà semplice, ma Chivu, grazie agli anni da allenatore della Primavera e i mesi passati a San Siro a vedere l’Inter “da tifoso” conosce già tutti".

"Ha parlato a lungo con Lautaro Martinez e Francesco Acerbi in allenamento a Los Angeles ti ragazzi, ha puntato sulla voglia di rivalsa affinché non si resti ancorati al ricordo di uno scudetto perso per un punto e una finale di Champions persa con un’umiliazione da record. Chivu sa che dovrà riconnettere al meglio alcuni senatori, come Bastoni, Barella e Dimarco, usciti con le ossa rotte dall'ultimo periodo (nazionale compresa). Il romeno dovrà poi essere bravo a sfruttare il lavoro di Inzaghi e farlo gradualmente suo per poi apporre delle modifiche, come - per esempio - fece Allegri alla Juventus dopo i tre anni di Conte".