Nell'amichevole contro l'Olympiacos giocata a Bari, secondo l'edizione odierna di Libero, si sono avute delle indicazioni anche in vista della prima di campionato contro il Torino. Scrive il quotidiano:

"L’amichevole nella Bari nerazzurra ha fornito un suggerimento chiaro: Chivu "non è pirla". Il 3-4-2-1 tutto-pressing non verrà imposto in assenza degli ingredienti giusti. Contro il Torino sarà rispolverato il 3-5-2 d’ordinanza con alcuni concetti nuovi, quali una manovra più diretta e una maggiore compattezza difensiva".

"No alla rivoluzione, sì all’evoluzione anche in caso di arrivi di Lookman, di un centrocampista alla Frendrup e di un difensore alla Solet. Perché da Thuram e Lautaro arrivano segnali incoraggianti e Correa-Arnautovic sono lontani ricordi vedendo Bonny ed Esposito".