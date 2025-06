Ultima partita del girone del Mondiale per Club per l'Inter che, contro il River, si gioca il passaggio del turno. Alle 3 italiane, la gara decisiva, alla squadra di Chivu basta un pari per approdare agli ottavi.

"C’è tutto il mondo nerazzurro, qui dove di solito si provano gli schemi per i touchdown dei Seahawks: Katherine Ralph, manager Oaktree, è lì che osserva a bordo campo. L’Inter che nasce è già un’Inter di fronte al primo grande esame: la sessione di giugno è certamente atipica, ma non ci si può rovinare l’estate dopo essersi avvelenati la fine della primavera. Serve almeno un pareggio. E Chivu ha bisogno di vedere progressi: in ballo ci sono 6,9 milioni di euro per il passaggio agli ottavi di questo Mondiale per club, oltre che l’occasione di allontanare finalmente il fantasma di Monaco", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Non è mai stata in discussione la voglia, testimoniata da due risultati riagguantati nelle prime due partite. Ma la leggerezza, quella sì. La brillantezza fisica, pure: il cambio di passo imposto dai nuovi preparatori è evidente, come tipologia di lavoro, a fronte di una squadra che dal punto di vista atletico ha lasciato molto a desiderare in passato. E Chivu non vuole alibi. Tornare a casa non è un’opzione. Perché non sarebbe una buona figura in termini assoluti. E non lo è perché Lautaro e compagni hanno bisogno di vincere", aggiunge il quotidiano.