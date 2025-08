"(...) Questa duttilità è quella che i nerazzurri chiedevano l’anno scorso a Zielinski, che non l’ha data con continuità e che infatti potrebbe essere accompagnato dolcemente alla porta. La potrebbe invece regalare anche un altro elemento da valorizzare, sempre nello stesso settore del campo: ieri alla Pinetina si è rivisto in palestra Davide Frattesi, su cui Chivu punta molto, per quella capacità di inserimento che in un 3-4-2-1 può risultare arma preziosa e non più solo come grimaldello a partita in corso".