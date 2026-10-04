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Nella passata stagione ci sono stati episodi, due in particolare, che hanno visto protagonista in negativo Alessandro Bastoni. Due episodi, l’espulsione di Kalulu e la partita maledetta contro la Bosnia, che hanno quasi spinto il giocatore a immaginare un futuro lontano da Milano. Ma l’aiuto della famiglia, dell’Inter e di Chivu, il difensore è tornato ai suoi livelli trovando anche il gol con la Nazionale nella gara contro la Francia.

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“Empatia è una parola che Chivu usa spesso. La ritiene fondamentale per il suo lavoro di allenatore, per rapportarsi con i giocatori. Senza dubbio gli è servita in questi mesi per “accompagnare” Bastoni. Il difensore, come noto, ha attraversato un periodo complicato all'inizio di quest'anno. Il tecnico rumeno è sempre stato dalla sua parte. Sin dal dopo gara con la Juventus. Ha difeso e sostenuto Bastoni, finendo anche lui per essere censurato. Non ha mai fatto un passo indietro, condannando il clima che si era creato attorno al suo giocatore, che, ad un certo punto, veniva sonoramente fischiato in ogni stadio che non fosse San Siro”, sottolinea il Corriere dello Sport.

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“Chiaro che anche lo stesso difensore ci abbia messo del suo per resistere e sopportare. E sempre Chivu ha sottolineato più volte quanto fosse difficile scendere in campo avendo tutti contro e quindi a Bastoni dovevano essere fatti i complimenti per non essersi mai sottratto al suo ruolo e al suo impegno. Ad un certo punto, sembrava che non potesse più restare in Italia. Che dovesse trovarsi un’altra squadra. E, dunque, l’interessamento del Barcellona aveva tutto per essere l’incastro ideale. Ma Bastoni all’addio non ha mai davvero pensato. Ha sempre dato priorità all’Inter. Che, peraltro, ha tenuto la sbarra abbassata davanti agli assalti del club blaugrana. Così, alla fine, è rimasto in nerazzurro, ha cominciato una nuova stagione ora si sta prendendo pure la sua rivincita. Con lo zampino di Chivu…”.