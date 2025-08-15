"Visto che sarà una specie di prova generale del debutto casalingo in campionato contro il Toro di Baroni, previsto per lunedì 25 agosto, Chivu porterà per la prima volta la comitiva per intero. Tutti, tranne Palacios per cui si cerca una destinazione, e ovviamente Davide Frattesi, l’unico che al momento non si allena in gruppo: pesa l’operazione per un’ernia bilaterale che ha complicato questo suo agosto, ma il mediano azzurro sta aumentando i ritmi di corsa e il suo obbiettivo resta sempre la convocazione per il Toro.

Ci saranno anche Yann Bisseck e Piotr Zielinski, finora sempre lontani dalle amichevoli perché reduci da infortuni. Rispetto al Monza, poi, torneranno anche Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries: martedì erano rimasti ad allenarsi ad Appiano proprio per gestire i carichi così pesanti. Quella con l’Olympiacos sarà la quarta amichevole di quest’estate, iniziata con il debutto in famiglia contro la neonata Under 23 e il secondo test internazionale, dopo quello dell’8 agosto vinta in rimonta in casa del Monaco"