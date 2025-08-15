FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Olympiakos, Chivu testa tutti: ecco 4 rientri fondamentali. Frattesi, c’è la data

news

Inter-Olympiakos, Chivu testa tutti: ecco 4 rientri fondamentali. Frattesi, c’è la data

Chivu Inter
L'Inter è pronta per l'ultima amichevole stagionale. I nerazzurri affronteranno l'Olympiakos prima del via ufficiale alla stagione
Redazione1908

L'Inter è pronta per l'ultima amichevole stagionale. I nerazzurri affronteranno l'Olympiakos prima del via ufficiale alla stagione.

Inter-Olympiakos, Chivu testa tutti: ecco 4 rientri fondamentali. Frattesi, c’è la data- immagine 2
MILAN, ITALY - MAY 06: Denzel Dumfries of FC Internazionale battles for possession with Gerard Martin of FC Barcelona during the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg match between FC Internazionale Milano and FC Barcelona at Giuseppe Meazza Stadium on May 06, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Visto che sarà una specie di prova generale del debutto casalingo in campionato contro il Toro di Baroni, previsto per lunedì 25 agosto, Chivu porterà per la prima volta la comitiva per intero. Tutti, tranne Palacios per cui si cerca una destinazione, e ovviamente Davide Frattesi, l’unico che al momento non si allena in gruppo: pesa l’operazione per un’ernia bilaterale che ha complicato questo suo agosto, ma il mediano azzurro sta aumentando i ritmi di corsa e il suo obbiettivo resta sempre la convocazione per il Toro.

Inter-Olympiakos, Chivu testa tutti: ecco 4 rientri fondamentali. Frattesi, c’è la data- immagine 3
COMO, ITALY - AUGUST 05: Denzel Dumfries of FC Internazionale poses for a portrait at BPER Training Centre at Appiano Gentile on August 05, 2024 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ci saranno anche Yann Bisseck e Piotr Zielinski, finora sempre lontani dalle amichevoli perché reduci da infortuni. Rispetto al Monza, poi, torneranno anche Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries: martedì erano rimasti ad allenarsi ad Appiano proprio per gestire i carichi così pesanti. Quella con l’Olympiacos sarà la quarta amichevole di quest’estate, iniziata con il debutto in famiglia contro la neonata Under 23 e il secondo test internazionale, dopo quello dell’8 agosto vinta in rimonta in casa del Monaco"

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA