"Appiano Gentile torna a popolarsi, inizia la breve (e strategica) preparazione per la supersfida di sabato: il match con la Juve è incastrato dopo la sosta per le nazionali e, soprattutto, dopo la caduta fragorosa a San Siro contro l’Udinese. I primi a presentarsi ieri al centro sportivo sono stati i due olandesi, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries (fresco di ottima prestazione in arancione), assieme al polacco Piotr Zielinski e al discusso Hakan Calhanoglu: il turco è reduce da 0-6 casalingo subito contro la Spagna che ha fatto discutere parecchio in patria. Qui, invece, è lo stesso regista a far parlare di sé perché dopo tante polemiche estive e un debutto non all’altezza contro i friulani, deve ritrovare centralità nell’ecosistema di Chivu. Sta, infatti, nascendo un calcio più verticale e a lui tocca il compito di traghettare velocemente il pallone verso le punte. Del resto, almeno in un primo momento, l’allenatore romeno non sembra voler privarsi della calda coperta dei tre centrocampisti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.