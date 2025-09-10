Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della grande sfida di sabato contro la Juventus. Chivu ha rivisto qualche giocatore di rientro dalla nazionale già nella giornata di ieri, oggi un'altra parte del gruppo in arrivo ad Appiano Gentile.
Inter, Chivu non molla i tre centrocampisti. Oggi tornano anche Sucic, Thuram e gli italiani
"Appiano Gentile torna a popolarsi, inizia la breve (e strategica) preparazione per la supersfida di sabato: il match con la Juve è incastrato dopo la sosta per le nazionali e, soprattutto, dopo la caduta fragorosa a San Siro contro l’Udinese. I primi a presentarsi ieri al centro sportivo sono stati i due olandesi, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries (fresco di ottima prestazione in arancione), assieme al polacco Piotr Zielinski e al discusso Hakan Calhanoglu: il turco è reduce da 0-6 casalingo subito contro la Spagna che ha fatto discutere parecchio in patria. Qui, invece, è lo stesso regista a far parlare di sé perché dopo tante polemiche estive e un debutto non all’altezza contro i friulani, deve ritrovare centralità nell’ecosistema di Chivu. Sta, infatti, nascendo un calcio più verticale e a lui tocca il compito di traghettare velocemente il pallone verso le punte. Del resto, almeno in un primo momento, l’allenatore romeno non sembra voler privarsi della calda coperta dei tre centrocampisti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Da qui, fino a sabato, le prove si concentreranno proprio su questo sistema, con l’arrivo già oggi del resto della cavalleria. La Pinetina, incuriosita, scoprirà finalmente Akanji e riaccoglierà anche la truppa azzurra (Dimarco, Bastoni, Frattesi, Barella e Pio Esposito) dopo il match folle contro Israele. In più, è atteso anche il croato Sucic, che continua a dimostrarsi strategico accanto al milanista Modric, e pure Marcus Thuram, ieri sera titolare a Parigi contro l’Islanda: per il francese è previsto solo un lavoro di scarico. A completare il quadro poi, domani, Lautaro Martinez di ritorno dal Sud America: il capitano si allenerà solo due volte prima della Juve", aggiunge il quotidiano.
