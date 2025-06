Inter, ecco chi potrebbe essere il vice di Chivu. Staff: questi i primi 4 nomi

Con l’inizio della nuova avventura nerazzurra di Cristian Chivu ormai imminente, l’Inter lavora a stretto contatto con il tecnico rumeno per definire lo staff che lo accompagnerà in questa delicata e affascinante sfida sulla panchina della prima squadra.

"A Palombo (ex giocatore di Samp e Inter, assistente del rumeno a Parma), si aggiungeranno il tattico Cecchi (che non seguirà Inzaghi in Arabia), Spinelli come preparatore principale dei portieri (già in organico), Rapetti come responsabile dei preparatori atletici (sarà un ritorno) e un vice allenatore. Valutazioni su Gagliardi, secondo di Chivu a Parma".