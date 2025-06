Sta prendendo forma in maniera definitiva lo staff di Cristian Chivu: il nuovo allenatore dell'Inter, a partire da oggi, avrà un nuovo vice. E anche in questo caso si tratta di un volto noto ad Appiano Gentile: si tratta di Aleksandar Kolarov , ex difensore serbo che ha indossato la maglia nerazzurra per due stagioni tra il 2020 e il 2022.

E con lui ci sarà anche un altro ritorno, come scrive Tuttosport: "L'Inter riparte, con Cristian Chivu alla guida e Aleksandar Kolarov al suo fianco. I nerazzurri hanno sciolto, prima di partire per gli Stati Uniti, il nodo legato al vice del nuovo allenatore, dopo che erano sfumate le piste che portavano a Martusciello, Samuel e Gotti. Anche per l'ex laterale, che ha lasciato il calcio giocato nel 2022 ed è stato commissario tecnico della nazionale Under 21 della Serbia e che sarà alla prima esperienza in panchina in un club, si tratta di un ritorno, seppur con trascorsi da calciatore meno significativi rispetto a quelli di Chivu.