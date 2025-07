Nelle partite mondiali di giugno le altre squadre che hanno superato la fettuccia delle 60 partite in stagione (Real, Psg, Chelsea, City) correvano. Magari non come in autunno, ma per essere ormai in estate sulla loro condizione atletica c’era poco da eccepire. L’Inter no. L’Inter in America camminava, esausta nel corpo anche perché esausta (oltre che di pessimo umore) nella testa. E siccome questo è un problema sorto dopo l’ultima pausa nazionali di marzo, e cresciuto via via fino al crac di Monaco, il lavoro iniziato così di buon mattino da Chivu dovrà portare delle novità anche su quel fronte.