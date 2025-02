"Pur salvandosi più volte in modo avventuroso, la Juve non sente gli allarmi, non deflette dal suo coraggio, perde tanti palloni in uscita ma l’azzardo di puntare sulle polveri bagnate dell’Inter funziona. Taremi, per esempio: il modo in cui spreca un contropiede è da codice civile (infatti Simone corre verso i suoi riservisti urlando disperato «Marcus! Marcus!», e Thuram subentra dopo tre minuti). Non tutti se ne accorgono, ma quello è il momento in cui la risalita della Juve raggiunge e supera la fase calante dell’Inter, anche perché stavolta Inzaghi non ottiene nulla dai cambi".