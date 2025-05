Condò: “Occasione fallita per Inzaghi, passo avanti Conte. Poveri chi li avrà vicini in tribuna”

La 37ª giornata è la penultima pagina del romanzo, non conta più nulla come giochi, quel che è in barca è in barca e tutto diventa lettura dei momenti. Dopo aver perso Buongiorno e Lobotka, Conte ha chiesto uno sforzo estremo al dolorante McTominay, e lo scozzese non si è fatto pregare. Così è ancora lui a trascinare un Napoli che ha gomme visibilmente sgonfie, ed è una sua punizione all’incrocio la possibile palla del destino, e invece Suzuki dice che no. Intanto la Roma è tornata avanti con una gran punizione del reietto Paredes, e per tre minuti si ritrova al 4° posto, al di là della Juve ancora in panne; ma qui è Nico Gonzales a dare un senso alla sua stagione, e poi Vlahovic a salutare la sua gente — se addio sarà — con il gol che timbra un’altra settimana in zona Champions. Lo scivolo verso l’ultima giornata prende velocità con la rimonta dell’Empoli che riaggancia il Lecce, mentre la salvezza del Cagliari fa sprofondare il Venezia.