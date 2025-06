“Un’altra strutturale è la totale mancanza di giocatori capaci nell’uno contro uno, e all’orizzonte non se ne vedono. Le dimensioni della sconfitta vietano ogni speranza logica di qualificazione diretta. Se vogliamo andare al Mondiale — a fare cosa ce lo chiederemo nel caso — dovremo passare il doppio playoff del prossimo marzo, il che significa che Spalletti ha nove mesi per preparare una squadra credibile attraverso le partite del girone, nelle quali comunque occorrerà attenzione per evitare sorprese. Stiamo così male che non dobbiamo sottovalutare nemmeno Moldova, Estonia e soprattutto Israele.”

La pesante sconfitta compromette ogni logica possibilità di qualificazione diretta al Mondiale, e per accedervi l’Italia dovrà passare dai playoff di marzo. Spalletti, il cui bilancio resta insufficiente, ha davanti nove mesi per costruire una squadra credibile, ma il suo lavoro in Nazionale — rispetto ai club — appare finora privo di risultati e identità.

“Il bilancio di Spalletti continua a essere largamente insufficiente, ma non esiste un’alternativa: giunti a questo punto il ct, che non riesce ad adeguare il suo ritmo di lavoro all’incarico — nei club ha fatto grandi cose, in azzurro la scena è muta — potrebbe ripensare a dotare la squadra di un suo gioco originale, che è la via maestra per ritrovare un’ambizione. Ci aveva provato all’inizio dell’europeo, i rovesci l’avevano costretto a tornare alla difesa a tre, che come nei club anche a livello di nazionali è quasi sparita, eppure continua a far parte del nostro costume, e peraltro ultimamente non ci protegge nemmeno”.