La seconda rete subita non si vede sui campi dei dilettanti. La prossima partita dell’Italia deciderà al 50 per cento della nostra partecipazione al Mondiale, perché sarà la trasferta in casa della Norvegia, ed è un’ovvietà sostenere che ci vorrà l’Italia del secondo tempo per spezzare l’incantesimo. È un gioco sottile di paura e consapevolezza: nel primo tempo di ieri abbiamo avuto paura della Germania, e siamo finiti così. Nella ripresa eravamo consapevoli di non poterci ridurre in quel modo, e ne siamo usciti".