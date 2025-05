Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò analizza la 36esima giornata di Serie A. L'Inter, grazie alla vittoria sul campo del Torino, si è portata a un solo punto dal Napoli fermato dal Genoa. "Il Napoli è stanco. Il traguardo è ormai vicino, ma il Genoa ha costretto Antonio Conte a spendere il bonus che aveva in tasca. L’incrocio più pericoloso che gli rimane è quello di Parma della prossima domenica, e sarebbe stata un’altra cosa affrontarlo con due risultati a disposizione. L’Inter non molla, e anche se il suo calendario rimane più accidentato l’euforia diffusa dalla finale di Champions ha girato il verso delle previsioni: non lascerà per strada altri punti, o almeno il Napoli deve ragionare così per alimentare il suo sprint di energie nervose".