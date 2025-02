"Lo sa bene don Antonio, che ha scelto di non concedere alcun giorno di riposo alla sua squadra: già in campo ieri a Castelvolturno per trovare condizione e concentrazione in vista della nuova capolista. Gli azzurri, che continuano ad essere la miglior difesa del campionato con 21 reti incassate, subiscono gol da 6 partite consecutive: dalla stagione 2011/12 è solo la settima volta che si verifica un dato simile per una squadra allenata da Conte. L’obiettivo del coach salentino ora è quello di recuperare Olivera e tornare al collaudato 4-3-3, con Spinazzola come “esterno sinistro alto”, così da restituire al Napoli la solidità difensiva".