Conte critica l’intervento di Marotta. “A telecamere spente Beppe ha reagito così”

Conte, nel post partita, non ha apprezzato che l'Inter abbia mandato Marotta a parlare. La reazione del presidente dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 08:16)

"L'Inter non ci sta. E, probabilmente, memore di una serie di episodi che, in ottica nerazzurra, avevano condizionato lo sprint scudetto dello scorso anno, il club ha deciso di prendere subito posizione. Lo ha fatto direttamente Marotta, mettendo nel mirino il rigore concesso al Napoli nel primo tempo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulle parole di Marotta dopo il rigore concesso al Napoli.

"I piani della contestazione nerazzurra sono due: la dinamica con cui è stata presa la decisione, ma anche l’effettiva consistenza del fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo", aggiunge poi il quotidiano. L'episodio è arrivato intorno alla mezz'ora e c'era il tempo di reagire. Ed effettivamente c'è stata anche se i legni hanno detto no al pareggio prima dell'intervallo. Nella ripresa, poi, il Napoli è uscito alla distanza, complice anche una difesa tutt'altro che imperforabile.

Marotta, poi, ha affrontato anche il tema sullo screzio Conte-Lautaro e, a telecamere spente, ha risposto a Conte che lo aveva criticato per il suo intervento post Napoli-Inter. "Aveva già lasciato le telecamere, invece, quando Conte lo ha poi criticato per il suo intervento, sottolineando che avrebbe fatto meglio a lasciar parlare i protagonisti in campo. Non c’è stata replica diretta, ma il presidente nerazzurro ha comunque voluto dare al tecnico del Napoli dello «smemorato», provvedendo a ricordare come, ai tempi in cui sedeva sulla panchina interista, dopo una sconfitta con il Borussia Dortmund, si fosse lamentato proprio per la mancata presa di posizione della dirigenza"