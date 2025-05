Cosa chiedere di più? Antonio Conte non avrà creduto agli occhi: Hansi Flick che gli tirava la volata con quel gioco d’azzardo difensivo, Lamine Yamal che faceva di tutto per mandare la partita oltre ogni limite di tempo e di fatica. Infine lo stellone nerazzurro, con i suoi prodi, ad imperare e declamare: stavolta tocca a noi! Alla fine tutto è andato secondo programma. Anzi speranza. Inter spremuta, ma felice per aver raggiunto la finale di Champions League. Ed ora campionato. Chissà mai che l’attenzione si attenui, la fatica faccia scherzi, tre partite possono essere tutto e niente per una squadra che avrà la finale di Monaco nell’orizzonte.

Nessuno crederà più ad un eventuale: «Non li ho visti giocare». Frasetta comoda, ma ad uso degli allocchi. Probabilmente non ci sarà nemmeno bisogno di dirlo. Ora, per Conte Antonio, condottiero di stirpe pugliese e razza vincente più che gaudente, conta che quelli della Nerazzurra abbiano giocato, faticato, sorriso e pensino alla coppa. Probabilmente Conte lo ha già chiesto nelle preghierine della sera: che il campionato resti defilato nei desideri. Vista dagli interisti, tifosi più che dirigenti, c’è il tanto per accontentarlo. La finale di Champions certifica una autenticazione stagionale. Nessuno potrà più irridere con la storia degli “zero tituli”. Che l’Inter vinca o perda, vista dai tifosi la finale vale lo zuccherino. Comunque nobilita. E Conte, vedrete, allungherà l’idea in queste settimane.

Immaginiamo il faccione incavato nelle spalle, il capo mai spettinato, e lo sguardo che ammicca lontano. Ma appena nessuno sia ad osservarlo, eccolo sollevare le braccia. Non un segno di vittoria, ma di forza convinzione, eccitazione. Potrebbe essere la sua rivincita su quella “pazza Inter” che cercò di trasformare. Meglio: cercò di estirpare la pazzia. Senza riuscirci. Si è capito anche martedì, nonostante le assidue cure di Simone Inzaghi. Poi c’è la volta in cui la pazzia paga e quella in cui ti fa pagare. Stavolta ha pagato: forse per due. C’è da immaginare che l’Inter proverà a lottare per non lasciarla vinta all’insaziabile Mister di nerazzurra memoria. Che, fra l’altro, con l’Europa ci prese poco. Ed è pur vero che, a Napoli, hanno cominciato a festeggiare con anticipo inconsueto rispetto alle abitudini, traducibili in scaramanzia. Ma, suvvia, questa Inter finalista autorizza anche uno sgarro dalla scaramanzia. E, da oggi, l’allenatore avrà anche più credito, quando dirà: «Questa grande Inter esalta il nostro lavoro, la nostra posizione». Per il vero lo ha già detto, ma ci voleva l’emozionante 4-3 per certificarlo. Ora nessuno aprirà più bocca e il Conte infuocato, infervorato, diabolicamente esaltato, quel Conte flagello degli spreconi e angelo dei credenti potrà dire alla ciurma: seguitemi e vinciamo. Tre partite per sentirsi più artista che generale. E pazienza se gli mancherà qualche giocatore: Buongiorno e Juan Jesus, Neves tornerà forse a Parma e Lobotka è in dubbio per il Genoa. A ciascuno le sue pene.