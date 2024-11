Mentre in giro per l'Italia si diffondeva l'eco delle dichiarazioni di Beppe Marotta, Antonio Conte, il destinatario delle parole, si trovava a Torino

Mentre in giro per l'Italia si diffondeva l'eco delle dichiarazioni di Beppe Marotta, Antonio Conte, il destinatario delle parole, si trovava a Torino insieme alla famiglia. Concerto e tennis prima di tornare a Napoli per la ripresa degli allenamenti. Scrive il Corriere dello Sport: