GdS – Conte, 4 partite in Serie A senza vittoria. A 5 non è mai arrivato

Una squadra di Antonio Conte non è mai arrivata a 5 partite in Serie A senza una vittoria . E il suo Napoli adesso è a quota quattro dopo i recenti passi falsi. Ne parla La Gazzetta dello Sport verso il big match del Maradona in programma oggi alle ore 18.

"Il Napoli non trova il successo da 4 partite in campionato, con tre pareggi e una sconfitta: una squadra di Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A. Gli azzurri, dopo la sconfitta con il Como di Fabregas, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l’Inter in casa (0-3).