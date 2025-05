"Il Napoli resta una ruota avanti all’Inter all’inizio dello sprint. E così vuole arrivare al traguardo. Antonio sa come si fa e Napoli tutta – società, giocatori, tifosi – si fida del suo condottiero. «Andiamo a prendere questo scudetto», lo ha ribadito anche ai giocatori per tutta la settimana. Invitandoli a non abbassare la guardia, a non distrarsi, a non farsi coinvolgere dall’eventuale eccesso di entusiasmo che si poteva respirare in città. Ma anche in città è cambiata la visione, si è tornati a una logica scaramanzia che in fondo è nel Dna del popolo napoletano. Spariti tanti, tantissimi gadget col numero 4, quello che Antonio proprio non voleva vedere in giro. Napoli sembra “dormiente”, ma pronta a esplodere da un momento all’altro", scrive la Gazzetta dello Sport.