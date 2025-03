Mai in carrozza

La delusione post Como è passata, non l’emergenza. Anche se Conte prova a scherzarci su: «Febbraio mese più duro? No, rispetto ad agosto è stata una passeggiata di salute» sottolinea facendo riferimento al punto da dove è cominciato il suo lavoro, dalle macerie trovate al suo arrivo e da un mercato estivo entrato nel vivo a campionato già iniziato. «Dopo una sconfitta impari di più rispetto a una vittoria che porta superficialità in tutti. Abbiamo analizzato il perché di quel secondo tempo a Como e bisogna farlo per crescere. I ragazzi sanno che ero molto arrabbiato — ancora Conte —, ma lo erano anche loro. Bisogna stare sul pezzo fino al 95’, senza trascurare niente, tutti i punti fatti li abbiamo sudati, mai una vittoria in carrozza per 5-0 come altre. Noi non possiamo mollare un attimo. Le partite si possono vincere o perdere, fa parte del calcio. Bisogna odiare la sconfitta, ma anche accettarla quando qualcuno è stato più bravo di te come contro l’Atalanta al Maradona. Diciamo che per la sfida di Como abbiamo qualcosa da recriminare...».