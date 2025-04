Coppa Italia, sale il montepremi: quanto può incassare l’Inter, le cifre

Nonostante il fascino e i ricchissimi premi delle competizioni internazionali come la Champions League e il Mondiale per club, la Coppa Italia mantiene un valore strategico ed economico di rilievo per le squadre italiane. Tutte e quattro le semifinaliste della stagione 2024-25, inclusa l’Inter, sono determinate a conquistare il trofeo, non solo per la gloria sportiva, ma anche per il montepremi in palio.