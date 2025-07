"L’Inter di Cristian Chivu è nata al Kimpton hotel di Charlotte, Carolina del Nord, dopo l’eliminazione dal Mondiale col Fluminense. E dopo le clamorose esternazioni di Lautaro contro Calhanoglu, una frattura ricomposta con le foto in posa degli ultimi giorni. La sua creatura ha cominciato a correre ieri ad Appiano verso un futuro in linea con le ultime stagioni, con l’obiettivo dichiarato di essere il primo antiNapoli e tornare a vincere dopo 63 partite, che hanno portato introiti record, ma zero trofei e qualche scoria di troppo". Così il Corriere della Sera commenta le parole dell'allenatore nella conferenza stampa di inizio stagione.

L'italiano

Gli viene pure fatto 'un appunto' sull'italiano, meno perfetto dell'inglese che aveva sfoggiato negli States. "Sbaglia un paio di espressioni in italiano: quando chiede una squadra capace di superare tutte le «atrocità» (voleva probabilmente dire «criticità») e quando dichiara di essere «focussato», anziché focalizzato, sulla ricerca di un’identità forte. Ma tutto si può dire del tecnico romeno, tranne che non sappia farsi capire: un elemento che la squadra ha potuto già apprezzare a giugno, nella versione super empatica, necessaria per guarire una squadra ferita. E che adesso valuterà anche nei momenti delle scelte, degli uomini e del gioco. Perché manca un mese alla fine del mercato e qualche cambiamento, in arrivo ma anche in partenza ci sarà ancora", sottolinea il quotidiano.