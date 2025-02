Oggi è in agenda il il Consiglio di amministrazione dell'Inter, l'appuntamento è per le 16:30

Appuntamento importante oggi per l'Inter. Nel pomeriggio si svolgerà l'atteso Consiglio di amministrazione in cui si capirà molto dei piani di Oaktree per il club nerazzurro. Come sottolinea il Corriere della Sera, dal cda usciranno altri due membri e altrettanti ne entreranno.