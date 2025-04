Spazio a lungo focus sulla corsa scudetto nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il quotidiano si sofferma sul momento che sta attraversando l'Inter a pochi giorni dalle sfide con Roma e Barcellona: "Inzaghi ha scelto la strada impervia di non mollare niente e magari adesso un po’ è pentito. La sua Inter dà la sensazione di voler soprattutto tornare in finale di Champions, dopo quella persa per una questione di centimetri contro il City di Guardiola.

L’Europa è un traguardo prestigioso ma effimero, basta una partita sbagliata e sei condannato. Il campionato premia la più forte, la più regolare. Conte ha una squadra codificata, Inzaghi con la rosa più ampia ha cercato di gestire le rotazioni. Ora sono arrivati alla resa dei conti. Uno di fronte all’altro. Sono diversi, si rispettano, ma non si piacciono. In questo momento nessuna delle due contendenti sta bene. L’Inter è stata schiantata dal Milan in Coppa Italia, il Napoli ha vinto con fatica in casa del Monza già condannato. L’Inter sembra stanca dal punto di vista fisico, il Napoli condizionato da quello psicologico".