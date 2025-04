"Si comincia domani e rispetto al passato ci sono almeno due avvertenze da leggere sul bugiardino. La prima: diffidare dei cugini in crisi nera, noni in classifica, alle prese con le scelte cervellotiche di Conceicao e più impegnati a discutere del futuro che ad agire nel presente. Era già accaduto in passato, do you remember?". Il Corriere della Serasi riferisce agli ultimi incroci contro i rossoneri. Quello di settembre, quello in Arabia in finale di Supercoppa e il pari a febbraio recuperato in extremis da de Vrij.