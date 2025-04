Inzaghi, sino adesso, ha gestito le energie, fisiche e nervose, con il bilancino del farmacista, pescando a piene mani nella rosa profonda e superando in scioltezza i rari momenti di difficoltà. Potrà anche perdere tutto e in quel caso le critiche non lo risparmieranno, ma sin dall’inizio dell’anno ha scelto di non scegliere, mostrando la mentalità di un grande allenatore. Una mossa coraggiosa e gratificante, che fotografa la sua evoluzione di tecnico. L’Inter arriva pronta al momento della verità, sicura di sé, consapevole della sua enorme qualità e capace di cambiare pelle".