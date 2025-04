L'Inter ha i piedi buoni e un cuore grande. Perché in Champions League soprattutto ha raggiunto certi traguardi grazie alla capacità di sacrificarsi in alcuni momenti, senza tralasciare la grande qualità di cui dispone e che le ha indubbiamente portato dei vantaggi. Il Corriere della Sera si sofferma proprio su questo duplice aspetto prima del calcio d'inizio della gara di ritorno con il Bayern Monaco:

"La banda di Inzaghi è la grande anomalia di questa Champions, perché ha la mentalità di chi deve trasportare il pianoforte sulle spalle e la classe di chi sa suonarlo. Sa essere operaia e padrona dentro a una stessa partita, anzi a volte dentro a una stessa azione, con le sue ripartenze dal basso innescate da Sommer, un portiere in stato di grazia, come del resto Lautaro in versione Champions, la sua migliore fin qui (7 gol). Tutto può succedere in certe notti. Ma l’idea che l’Europa possa finire qui, questa Inter non la contempla".