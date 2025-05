Entrambi hanno eliminato il Barcellona in semifinale di Champions League ma per Simone è la seconda finale raggiunta

Il Corriere della Sera in edicola oggi torna sull'impresa storica dell'Inter ieri al Meazza contro il Barcellona. Questo il commento che descrive il 4-3 per i nerazzurri:

"Notte bagnata e bellissima. L’Inter lo ha rifatto, in finale dopo aver eliminato il Barcellona, come nel 2010. La faccia stravolta di Inzaghi sovrapposta a quella di Mourinho alla fine degli eterni supplementari, estasi e sofferenza. Allora c’era in ballo il Triplete, stavolta la rivincita di una finale persa malamente due anni fa a Istanbul contro il City, rimasta sul gozzo di questa squadra gigantesca. Come all’andata è una partita pazzesca, un romanzo infinito con un colpo di scena dietro l’altro".