Poche ore e l'Inter tornerà in campo. In campionato serve un segnale oggi contro la Roma, considerando la sconfitta di Bologna nell'ultimo turno. Non sarà facile, ma è l'unica via possibile per far capire al Napoli che i nerazzurri hanno ancora margine per lottare. Lo sottolinea il Corriere della Sera: "Più che dimenticare la sconfitta nel finale a Bologna e la resa nel secondo tempo del derby di Coppa, l’Inter deve ricordarsi di sé stessa, con orgoglio: della strada fatta per arrivare a cinque partite da quello scudetto bis che in Italia nessuno vince dal 2020 e a tre notti che la separano dal Grande Sogno Champions.