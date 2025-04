Inter sconfitta dal Milan per 3-0 in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri dimostrano stanchezza, ma devono riprendere il cammino. Domenica affronteranno la Roma a San Siro, poi il Barcellona per la prima semifinale di Champions.

"Succede ancora nella notte bagnata di San Siro. Il Milan batte l’Inter per la terza volta in stagione e conquista la tredicesima finale di Coppa Italia, sette anni dopo l’ultima volta. Vincendo il 14 maggio a Roma, presumibilmente contro il Bologna, Conceicao consegnerebbe al suo club il secondo trofeo in appena cinque mesi e un posto in Europa League. Un traguardo che non gli salverà la panchina, ma permetterebbe al portoghese di andarsene a testa alta. Intanto, per centrare il traguardo, azzecca la mossa giusta a sorpresa: dentro Jovic, fuori Abraham. E il serbo desaparecido lo ripaga con un gol per tempo, il primo di testa, il secondo con una zampata dentro l’area piccola. Il 3-0 definitivo, firmato a cinque minuti dal novantesimo, grazie all’incursione perfetta di Reijnders, trasforma la sconfitta dell’Inter in una umiliazione. Inzaghi ha la faccia sgomenta sotto la pioggia. Dopo aver vinto 6 derby di fila, compreso quello della seconda stella, in questa stagione rimane all’asciutto e saluta il Triplete che forse stava diventando un’ossessione", analizza il Corriere della Sera.