Vietato sbagliare con una posta in palio così alta. Perché Napoli-Inter sarà anche non decisiva, ma sposta tantissimo nell'economia del duello in vetta alla classifica di Serie A. Lo sanno bene Antonio Conte e Simone Inzaghi, che tornano a sfidarsi per l'ennesima volta. Sul confronto tra i due si sofferma anche il Corriere della Sera in edicola oggi. Si legge infatti: