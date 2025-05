I nerazzurri lavoreranno in queste due settimane con lo spirito giusto per evitare cali fisici e di tensione verso il PSG

In questo momento l'Inter non può permettersi distrazioni. Il pensiero della finale di Champions League occupa legittimamente spazio nella testa dei nerazzurri, ma è costretto a convivere con l'ambizione di rimontare il Napoli che si è riaccesa dopo l'ultimo turno di campionato. A due gare dalla fine la lotta scudetto è più aperta che mai. Servirà quantomeno a tenere tutti sulla corda da qui al 31 maggio. Lo sottolinea anche il Corriere della Sera. Si legge infatti:

"Inzaghi ci sperava, ma non pensava certo che il campionato si riaprisse domenica scorsa, mentre l’Inter tornava in pullman da Torino guardando sul tablet il Napoli fermato sul pareggio dal Genoa. I nerazzurri non sono padroni del loro destino scudetto, ma raggiunta la finale di Champions hanno l’euforia e la leggerezza di chi andrà a giocarsi il trofeo più ambito. E lo farà con due partite, domani contro la Lazio e poi contro il Como se i discorsi scudetto saranno ancora aperti, decisamente allenanti in vista della finale di Monaco, 31 maggio, contro il Psg".